Посольство России в Лондоне назвало бессовестной статью в Guardian с призывом бойкотировать русскую культуру

Российская дипмиссия в Лондоне выступила с заявлением, осудившим статью главы украинского Минкульта Александра Ткаченко, опубликованную в газете Guardian (Великобритания).
Украинский чиновник в своей статье призывал к бойкоту русской культуры до окончания конфликта.
Комментируя публикацию, российское посольство в Лондоне заявило, что автор «игнорирует и путает факты», и выразило сожаление в связи с тем, что столь известная газета разместила «откровенно бессовестную статью».
«Господин Ткаченко прямо призывает к бойкоту русской культуры, тем самым открыто пренебрегая общепринятым принципом, что культура, включающая всемирно известных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики», - говорится в документе.
В нем так же указывается, что Украина на протяжении веков сама являлась частью российской культуры, которую теперь пытается отменить. Этот путь назван в заявлении ошибочным.