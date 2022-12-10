Посольство России в Лондоне назвало бессовестной статью в Guardian с призывом бойкотировать русскую культуру

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10 декабря 2022, 15:28 Источник: РИА Новости

Посольство России в Лондоне. Фото: Gustavo Valiente/globallook.com

Российская дипмиссия в Лондоне выступила с заявлением, осудившим статью главы украинского Минкульта Александра Ткаченко, опубликованную в газете Guardian (Великобритания).

Украинский чиновник в своей статье призывал к бойкоту русской культуры до окончания конфликта.

Комментируя публикацию, российское посольство в Лондоне заявило, что автор «игнорирует и путает факты», и выразило сожаление в связи с тем, что столь известная газета разместила «откровенно бессовестную статью».

«Господин Ткаченко прямо призывает к бойкоту русской культуры, тем самым открыто пренебрегая общепринятым принципом, что культура, включающая всемирно известных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики», - говорится в документе.

В нем так же указывается, что Украина на протяжении веков сама являлась частью российской культуры, которую теперь пытается отменить. Этот путь назван в заявлении ошибочным.