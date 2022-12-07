Министр культуры Украины Ткаченко призвал союзников Киева «бойкотировать» Чайковского до окончания конфликта

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7 декабря 2022, 22:56 Источник: РИА "Новости"

Петр Чайковский, Vadim Nekrasov/Russian Look

Руководитель Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в среду, 7 декабря, призвал союзников Киева до окончания конфликта "бойкотировать" российского композитора Петра Чайковского.

Александр Ткаченко в статье для издания Guardian обратился к союзникам Украины и попросил их приостановить демонстрацию "любимых произведений Кремля", так как российская культура якобы используется российскими властями, что "оправдать" проведение СВО.

Министр уточнил, что не призывает "отменить" Петра Чайковского, а просит временно приостановить демонстрацию произведений по мотивам его работ.

Напомним, ранее сегодня президент Российской Федерации назвал тех, кто "отменяет" русскую культуру, дураками и уточнил, что поступающие таким образом лишают себя части мировой культуры.