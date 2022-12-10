Сенатор Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам с Западом после слов Меркель о Минских соглашениях

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10 декабря 2022, 12:29 Источник: РИА "Новости"

бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, John Macdougall / globallookpress.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с журналистами в субботу, 10 декабря, заявила, что слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются верхом политического цинизма.

Ангела Меркель в интервью изданию Zeit ранее заявила, что Минское соглашение от 2014 года являлось попыткой дать Украине время. Экс-канцлер ФРГ также выразила сомнение в том, что страны-члены НАТО тогда могли бы сделать столько же, сколько они делают для помощи Киеву сейчас.

Ольга Ковитиди заявила, что геополитический сговор англо-американцев и Украины по преднамеренному затягиванию исполнения Минских соглашений, целью которого являлась подготовка Украины к конфликту с РФ, подрывает доверие к любым переговорам и договоренностям с западными политиками.