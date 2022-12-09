Путин заявил, что разочарован словами Меркель о Минских соглашениях

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9 декабря 2022, 17:05 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото с сайта Кремля.

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения не собирался никто исполнять, стали неожиданными для президента РФ Владимира Путина. В этом он сам признался в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря.

Российский президент заявил, что разочарован высказыванием экс-канцлера.

«Оказывается, Минские соглашения никто не собирался выполнять. Бывший президент Украины Порошенко тоже об этом сказал: подписывал, но не собирался исполнять. Но я все-таки рассчитывал, что другие участники этого процесса были искренни с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали», - сказал Путин.

Исходя из этих реалий Россия правильно сделала, что начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, подчеркнул президент РФ.

Ранее Ангела Меркель заявила, что благодаря Минским соглашениям Украина получила время, для того чтобы стать сильнее.