Эксперт Митрохович: «Добыча нефти переодически сокращается»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 17:10 Антон Николаев,

Фото: добыча нефти, https://unsplash.com/photos/R5Ob28wpWzo

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович считает, что серьезное сокращение добычи российской нефти может произойти только в том случае, если перевозчики не смогут взять на себя транспортировку всей нефти. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Добыча нефти переодически сокращается, переодически увеличивается. Если, например, в России сложится ситуация, что нужно будет активнее искать других перевозчиков нефти, а компании, скажем, из Азии, Ближнего Востока не смогут взять на себя перевозку всей российской нефти, то сокращение добычи нефти будет неизбежно».



«Когда Международное энергетическое агентство весной давало свои прогнозы относительно добычи нефти в России, то в этих прогнозах было сказано, что в стране добыча нефти сократится на одну треть, но этого не произошло. Я думаю, что у нас максимальное падение уровня добычи было 8% в 2022 году. Я думаю, что сокращение добычи будет меньше того, что прогнозировало агентство. Если они тогда ошиблись, то почему сейчас их прогнозы должны быть верными».



Ранее президент России Владимир Путин допустил возможное сокращение добычи нефти при необходимости.