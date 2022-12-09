Посла Канады Леклер вызвали в МИД России

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9 декабря 2022, 16:57 Источник: РИА "Новости"

МИД России, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Посол Канады в РФ Элисон Леклер была вызвана в МИД в связи с участившимися вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство российского посла в Оттаве Олега Степанова.

Элисон Леклер была 9 декабря вызвана в Министерство иностранных дел Российской Федерации для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами во внешнеполитическое ведомство Канады посла РФ в Оттаве Олег Степанова.

Российская сторона подчеркнула, что в атмосфере русофобии продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой подобные демарши выходят за рамки нормальной дипломатической практики.