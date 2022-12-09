Рябков: встреча в Стамбуле по вопросам работы посольств не является сигналом, что РФ и США возобновляют контакты по крупным темам

Встреча в турецком городе Стамбуле, посвященная вопросам работы посольств, не является сигналом того, что Российская Федерация и Соединенные Штаты возобновляют контакты по крупным темам. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Сергей Рябков, заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ.
«Встреча в Стамбуле по вопросам работы посольств не является сигналом, что Россия и США возобновляют контакты по крупным темам», — процитирован Рябков в публикации, которая появилась в TG-канале.
Также отечественный дипломат отметил, что идеи от Вашингтона для продолжения конструктивного диалога с Москвой пока отсутствуют.
Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков заявил о том, что американские власти хотят истощить запасы экспортной выручки, которую получает РФ, и спровоцировать в стране дефолт.