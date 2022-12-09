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Замглавы МИД Рябков: США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать в стране дефолт

, 15:05

Замглавы МИД Рябков: США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать в стране дефолт
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят истощить запасы экспортной выручки, которую получает Российская Федерация, и спровоцировать в стране дефолт. С таким заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, информирует Telegram-канал «RT на русском».

«США желают истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать дефолт, заявил Сергей Рябков», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва будет реагировать на введение западной стороной потолка цен на российскую нефть так, как это лучшим образом соответствует национальным интересам.

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