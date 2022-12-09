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Песков: Россия будет реагировать на введение Западом потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам

, 11:36

Песков: Россия будет реагировать на введение Западом потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация будет реагировать на введение Западом потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует национальным интересам. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Россия будет реагировать на введение потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам, сообщил Дмитрий Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Накануне руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Москва после установления ценового потолка готовит встречные меры.

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