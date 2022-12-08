Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Экономика 13+

Глава Минфина Силуанов: Москва готовит встречные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть

, 11:18

Глава Минфина Силуанов: Москва готовит встречные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть
Министр финансов России Антон Силуанов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Москва в настоящий момент готовит встречные меры на введение Западом потолка цен на нефть российского происхождения. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Первый замглавы министерства энергетики Павел Сорокин, в свою очередь, отметил, что установление ценового потолка не является событием, которое приведет к существенным последствиям для отечественной экономики.

Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва обнародует свое решение об ответе на введение потолка цен, когда оно будет принято.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика