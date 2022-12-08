Глава Минфина Силуанов: Москва готовит встречные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть

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8 декабря 2022, 11:18

Министр финансов России Антон Силуанов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Москва в настоящий момент готовит встречные меры на введение Западом потолка цен на нефть российского происхождения. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Первый замглавы министерства энергетики Павел Сорокин, в свою очередь, отметил, что установление ценового потолка не является событием, которое приведет к существенным последствиям для отечественной экономики.

Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва обнародует свое решение об ответе на введение потолка цен, когда оно будет принято.