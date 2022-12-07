Спикер Кремля Песков: Москва обнародует решение об ответе на введение Западом потолка цен на нефть из РФ, когда оно будет принято

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7 декабря 2022, 10:18 Источник: РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва обнародует свое решение об ответе на введение Западом потолка цен на нефть российского происхождения, когда оно будет принято. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Песков РИА Новости об ответе России на введение потолка цен на нефть: после того, как решение будет принято, оно будет обнародовано», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

По словам спикера Кремля, в настоящий момент рассматриваются различные варианты ответных действий.

Ранее на текущей неделе заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков отметил, что США и Европа, прибегая к потолку цен на нефть, «рубят сук, на котором сидят».