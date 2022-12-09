Комбат «БАРС-13» Фомченков: «ВСУ пытаются окружить Сватово»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 14:24 Антон Николаев,

Сергей Фомченков утверждает, что украинские войска пытаются взять контроль над трассой «Кременная - Сватово», чтобы выйти к северу Кременной. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«По всей линии соприкосновения Кременная - Сватово противник постоянно наступает ограниченными силами на разных участках, как южнее Кременной, так и вдоль трассы «Кременная - Сватово». Не оставляет ВСУ надежд перерезать трассу, взять над ней контроль, чтобы окружить Сватово и выйти к северу Кременной. Здесь мы находимся в активной обороне, ВСУ поставили себе цель - захватить ту часть ЛНР, которая была ими утеряна в ходе нашего наступления. Украина бросает в бой все новые и новые силы, не жалея техники и личного состава, который гибнет во время этих атак».

Фомченков добавил, что ВСУ не изменили своей тактики: изначально идут артиллерийские обстрелы, а затем - начинает наступление пехота.