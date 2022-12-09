Медведев: самое главное для россиян сейчас — «общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство»

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9 декабря 2022, 13:38

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Самое главное для российских граждан в настоящий момент — «общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Самое главное сейчас — общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку», — процитирован отечественный политик в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Медведев высказал мнение о том, что Россия одержит победу, поскольку у нее, в отличие от европейских стран и США, есть «много Героев с большой буквы».