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9 декабря 2022, 12:47 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Виктор Бут, wr1 / globallookpress.com

Запад полагает, что он не добил Россию в 1990 году, когда начал распадаться СССР. Такую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», озвучил отечественный предприниматель Виктор Бут, которого обменяли накануне на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость»», — процитирован Бут в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российско-американские переговоры по обмену Бута на Грайнер не были шагом к выходу из кризиса, наблюдающегося в отношениях Москвы и Вашингтона.