Политолог Мухин об обмене Бута: «Не понимаю ажиотажа вокруг этого дела»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 12:25 Ан,

Алексей Мухин удивился, что обмен россиянина Виктора Бута на баскетаболистку Грайнер вызвал ажиотаж. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Это американские дела. Думаю, что критика президента США Джо Байдена ведется по любому поводу. Ну не понравилось им, что женщину поменяли на мужчину. Они считают, что это неравноценный обмен. Я не понимаю ажиотажа вокруг этого обмена. Ладно бы Джулиана Ассанжа обменяли, ведь там действительно дело такое серьезное, а здесь - это пффф…»

Напомним, предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.