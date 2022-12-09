Картаполов: батальоны самообороны в Белгородской области имеют статус добровольных формирований, близкий к статусу народных дружин

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9 декабря 2022, 10:02

Генерал-полковник А. Картополов, фото из Телеграм

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов разъяснил статус батальонов территориальной обороны (самообороны), о формировании которых сообщил на этой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам законодателя, батальоны самообороны имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин.

Картаполов в интервью РБК сказал: «Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии. Добровольные народные дружины будут решать задачи, сопутствующие Минобороны РФ».

Парламентарий указал, что входящие в состав батальонов самообороны считаются гражданскими лицами, и вся законодательная база для этого есть.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков, объявляя о создании народных дружин, пояснил, что поступило много обращений от жителей региона с просьбами начать подготовку и формирование «отрядов территориальной обороны или самообороны».