Боррель: поддерживающие Россию африканцы вероятно не знают, кто такой Путин

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8 декабря 2022, 20:54

Жозеп Боррель, CÃ�Zaro De Luca/Keystone Press Agency

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предполагает, что африканцы поддерживают РФ, потому что не знают, кто такой Путин. Об этом политик заявил, комментируя действия демонстрантов на улицах Бамако.

«Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, даже не знают, кто такой Путин», - заявил Боррель. Он указал на то, что телеканалы показывали молодых людей, вышедших на улицы столицы Мали с плакатом в поддержку президента РФ.

По словам политика, Россия «искажает реальность» и «перекладывает вину».

Ранее Боррель заявил о том, что допустить победу России нельзя.