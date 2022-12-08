Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что нельзя допустить победы России и «оккупации» Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что нельзя допустить победы Российской Федерации и «оккупации» Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Борреля, процитированного отечественным агентством, текущий конфликт «не может закончиться победой России и оккупацией Украины».
«Мы должны продолжать поддержку Украины», — добавил глава дипломатии ЕС.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Североатлантический альянс все больше втягивается в боевые действия на Украине напрямую.