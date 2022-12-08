Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что нельзя допустить победы России и «оккупации» Украины

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8 декабря 2022, 14:42

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Flashpic / globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что нельзя допустить победы Российской Федерации и «оккупации» Украины. Об этом информирует РИА Новости.

По словам Борреля, процитированного отечественным агентством, текущий конфликт «не может закончиться победой России и оккупацией Украины».

«Мы должны продолжать поддержку Украины», — добавил глава дипломатии ЕС.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Североатлантический альянс все больше втягивается в боевые действия на Украине напрямую.