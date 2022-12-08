Рябков: НАТО все больше втягивается в конфликт на Украине напрямую, США сознательно идут на эскалацию на этом направлении

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8 декабря 2022, 13:27

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс все больше втягивается в конфликт на Украине напрямую, Соединенные Штаты сознательно идут на эскалацию на данном направлении. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Сергей Рябков, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

«НАТО все больше втягивается в украинский конфликт напрямую, США сознательно идут на эскалацию на этом направлении», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Дипломат также указал, что американская сторона хорошо зарабатывает на ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что объявление президента соседней страны Владимира Зеленского человеком года по версии издания Time укладывается в рамки русофобского общеевропейского мейнстрима.