Депутат Госдумы Вассерман: «В РФ полного исключения смертной казни не будет»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 18:00 Антон Николаев,

Анатолий Вассерман / Павел Кашаев / https://www.globallookpress.com

Анатолий Вассерман считает, что в России полного исключения смертной казни не будет. Он полагает, что смертные приговоры могут вернуться в Россию, но только при веских основаниях. Такое мнение Вассерман высказал изданию «Аргументы недели».

«Смертная казнь у нас не отменена. Просто ее временно не приводят в исполнение. На это есть серьезные основания, но формального запрета на нее нет. Очень надеюсь, что этого запрета не будет. Бывают обстоятельства, когда без смертной казни не обойтись. Эти обстоятельства бывают не так часто, и очень не хочется, чтобы они вновь возникли, но исключить их невозможно. Я, как и Дмитрий Медведев, полагаю, что полного исключения смертной казни у нас не будет».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что В настоящее время речь о немедленном возврате в России смертной казни не идет, однако это возможно при весомых основаниях — если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время.