Политолог Брутер: «В 1938 году Адольф Гитлер тоже стал человеком года»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 декабря 2022, 13:55 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Владимир Брутер считает, что объявление президента Украины Владимира Зеленского человеком года по версии Time, не имеет для России никакого значения. По мнению эксперта, на это не стоит обращать внимания, нужно следовать исключительно к своим целям. Такое мнение Брутер высказал изданию «Аргументы недели».

«В 1938 году Адольф Гитлер стал человеком года. И что? Мы хотим с Time поспорить? Мы хотим предложить альтернативу или мы хотим заниматься своими делами? Если у них Зеленский человек года, значит, они лучше понимают, что они имеют в виду. Если Меркель говорит, что она за мир, но хотела заключить «Минск-2», чтобы Украина лучше подготовилась к войне, мы хорошо их понимаем. Их отношение к нам не переменится, оно не составляет предмет нашей заботы. Предмет нашей заботы - реализация наших планов! На это стоит обращать внимание только в том смысле, что это открывает их видение и их планы».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявление президента Украины Владимира Зеленского человеком года по версии издания Time укладывается в рамки русофобского общеевропейского мейнстрим.