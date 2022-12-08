Песков: о присоединении новых территорий в ходе СВО речи не идет, но предстоит много работы по освобождению оккупированных земель

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8 декабря 2022, 13:00

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

О присоединении новых территорий к России в ходе ее специальной военной операции речи не идет, однако предстоит много работы по освобождению оккупированных земель. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«О присоединении новых территорий в ходе спецоперации речи не идет, но предстоит много работы по освобождению оккупированных земель», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также спикер Кремля указал, что демилитаризация и денацификация Украины остаются одними из главных целей СВО.

Как сообщалось ранее в четверг, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отметила, что Вашингтон, судя по документам о поставках оружия, собирается подогревать боевые действия на Украине минимум до конца 2025 года.