Замглавы МИД Рябков: переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу, но не прекращены. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Рябков, заместитель главы министерства иностранных дел РФ.
«Переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Также дипломат отметил, что Москва готова возобновить диалог с американской стороной на равноправной и сбалансированной основе.
Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков заявил, что Украина под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода России с Запорожской атомной электростанции.