Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Замглавы МИД Рябков: переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены

, 10:58

Замглавы МИД Рябков: переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу, но не прекращены. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Рябков, заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

«Переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также дипломат отметил, что Москва готова возобновить диалог с американской стороной на равноправной и сбалансированной основе.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков заявил, что Украина под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода России с Запорожской атомной электростанции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика