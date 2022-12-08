Замглавы МИД Рябков: переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены

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8 декабря 2022, 10:58

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу, но не прекращены. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Рябков, заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

«Переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также дипломат отметил, что Москва готова возобновить диалог с американской стороной на равноправной и сбалансированной основе.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков заявил, что Украина под прикрытием МАГАТЭ хочет ухода России с Запорожской атомной электростанции.