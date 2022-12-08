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8 декабря 2022, 10:42

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Будапешт выступил против нового пакета ограничительных мер в отношении Москвы и предложения удвоить фонд Европейского союза для поставок вооружений киевской стороне. Соответствующая информация, как передает РИА Новости, оказалась в распоряжении издания Financial Times (FT).

«FT: Венгрия вчера выступила против нового пакета антироссийских санкций и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива отметил, что команда президента Владимира Зеленского боится проигрыша на внеочередных выборах команде бывшего украинского лидера Петра Порошенко и главнокомандующего армией страны Валерия Залужного.