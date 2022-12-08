Канцлер Германии Шольц заявил о необходимости вывода российских войск с Украины

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8 декабря 2022, 08:39

Канцлер Германии Олаф Шольц, Jonas Walzberg / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц заявил о необходимости вывода Вооруженных сил Российской Федерации с Украины. Об этом информирует ТАСС.

По словам Шольца, «в первую очередь нужно», чтобы Москва вывела свои войска с Украины.

«Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе», — процитирован канцлер Германии в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему бывшей советской республики в настоящее время невозможно.