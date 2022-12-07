Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо

Распущенный ранее президентом Перу Педро Кастильо конгресс вечером в среду, 7 декабря, объявил политику импичмент. Соответствующую информацию предоставили сегодня сами члены перуанского парламента.
В сообщении говорится, что пленарное заседание конгресса 101-м голосом поддержало отставку президента Педро Кастильо, стараясь защитить демократию и конституцию Перу.
Ранее сегодня Кастильо распустил парламент, который в третий раз должен был рассмотреть вопрос о его импичменте. Парламентарии, однако, все равно собрались на заседание.