Строительство домов в Перу раздражает «соседей» — мумий эпохи инков

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23 июля 2022, 17:29

Фото: соцсети

Иполито Тика копил десятилетиями, чтобы, наконец, построить себе полноценный дом в рабочем районе Лимы. Его проблема заключалась в том, что делать с «соседями», как он называл многовековые мумии, похороненные внизу, сообщает «phys.org».

Они были обнаружены в 1996 году, когда он попытался вырыть уборную на участке, который находится в нескольких метрах от археологического памятника Эль-Саусе на восточной окраине перуанской столицы.

Тика рассказал, что он работал над тем, чтобы ослабить землю металлическим стержнем, когда земля внезапно начала разрушаться и он увидел погребальные связки.

Привлечение внимания властей к археологической находке может стоить ему дома. Поэтому он решил просто сосуществовать с «соседями». Он закрыл дыру старой дверью, ковром, который вытащил из старой машины, и слоем грязи.

Шли годы, Тико и его соседи постепенно завоевывали права на собственность в своем новом районе, он планировал построить дом из кирпича и цемента и вместе с соседями подал заявку на водоснабжение и канализацию, что требовало одобрения министра культуры и местного музея, чтобы гарантировать, что они не повредят археологическим останкам.

Тика все-таки решился и позвал археолога Хулио Абанто из Института культуры Руриканчо, который проводил исследования в этом районе, и сказал ему: «У меня есть захоронение, и я хочу, чтобы вы его увидели».

Абанто и его команда получили разрешение правительства на чрезвычайные раскопки.

Археолог опустился в отверстие с веревками и обнаружил три связки, каждый из которых содержал более одного человека — пока неясно, сколько — принадлежащих к культуре в империи инков более 500 лет назад.

Один из скелетов имеет своеобразную корону, кусочки меди и серебряный браслет, а также ложкообразный орудие, используемое для листа коки с изображением птицы, клюющей голову рыбы. Были также раковины своего рода моллюска, ценимого в регионе.

Археологи все еще изучают находки, но Абанто сказал, что они, вероятно, принадлежали членам местной элиты, которые были завоеваны инками.