Сенатор Ковитиди допустила, что журнал Time из-за объявления Зеленского человеком года ждут репутационные риски

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7 декабря 2022, 21:41 Источник: РИА "Новости"

сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia/globallookpress.com

Сенатор Ольга Ковитиди в среду выразила мнение, что решение журнала Time назвать человеком года президента Украины Владимира Зеленского чревато для издания серьезными репутационными издержками.

Ольга Ковитиди заявила, что решение журнала Time ставит объективность его оценок под сомнение, так как неадекватность Владимира Зеленского известна и очевидна уже давно.

Сенатор, однако, не исключила, что издание назвало президента Украины человеком года не без участия американских спецслужб. Ольга Ковитиди напомнила, что в 1987 и 1989 годах именно они выступили за аналогичное решение в отношении Михаила Горбачева, который был ответственен за развал СССР.