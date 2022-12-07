Кадыров предложил платить зарплату многодетным матерям

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7 декабря 2022, 21:16 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с предложением приравнять материнство к профессиональной деятельности с полновесной зарплатой. Свои мысли на этот счет он изложил у себя в телеграм-канале в среду.

«Предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий)», - написал Кадыров.

По мнению чеченского лидера, многодетные матери выполняют важнейшую работу по воспитанию подрастающего поколения, и этот труд должен оплачиваться государством. Тем более, что женщинам, имеющим нескольких детей, бывает трудно совмещать работу с их воспитанием.

Кроме того, такая мера может стать стимулом для повышения рождаемости в стране, считает Кадыров.

«Подобная поддержка послужит своеобразным мотиватором для всех родителей, чьи среднемесячные доходы не позволяют задумываться о большом количестве детей в семье», - написал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жене Рамзана Кадырова Медни.