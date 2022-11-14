Президент России Путин присвоил звание «Мать-героиня» жене главы Чечни Медни Кадыровой

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14 ноября 2022, 16:21

Президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Медни Кадыровой, супруге руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Путин подписал указ о присвоении звания “Мать-героиня” двум женщинам: Медни Кадыровой (Чечня) и Ольге Дехтяренко (ЯНАО)», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин решил не лететь на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии. По словам Пескова, обстоятельства требуют присутствия президента на российской территории.