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7 декабря 2022, 21:04 Источник: Свободная Пресса

Владимир Путин / Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Вооруженные силы Украины проводят массовые расстрелы своих же служащих за попытки покинуть боевые позиции. Об этом на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его слова передает издание «Свободная Пресса».

Как отмечает российский лидер, расстрелы Киевом украинских бойцов явление не редкое и носит массовый характер. Они проводятся даже публично, прямо «перед строем». При этом Путин уточняет, что в отличие от украинской, в российской армии такого не наблюдается.

Российский президент также сообщает, что в зоне проведения специальной военной операции проблемы с дезертирством у Вооруженных сил России отсутствуют.