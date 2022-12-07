Путин: войну на Украине начала не Россия

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7 декабря 2022, 19:03 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Война на Украине была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти в этой стране в результате госпереворота 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека в среду.

По словам Путина, которые он адресовал председателю постоянной комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Кириллу Вышинскому, войну начали пришедшие в результате переворота украинские власти с целью «подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе».

Президент напомнил, что в 2014 году гарантами мирного урегулирования внутриполитического кризиса на Украине выступили Польша, Германия и Франция. Однако они ничего не сделали, чтобы "вернуть все в правовое поле".

«Я сейчас, когда напоминаю своим коллегам, в том числе в телефонных разговорах об этом, все молчат, ответить-то нечего», - заявил Путин.