Политолог Кошкин: «Коллективный Запад готовит изоляцию России»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2022, 17:28 Антон Николаев,

Андрей Кошкин считает, что предложение министра культуры Украины Александра Ткаченко бойкотировать русскую культуры укладывается в рамки Запада, который хочет изолировать Россию. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Я больше чем убежден, что они это делают совместно с кураторами, которые готовят изоляцию России. Это делается по всем направлениям и откровенно! Они готовят отчуждение России от всего мира! В формате этой пропагандистской концепции хорошо укладываются заявления об отмене русской культуры. Они сейчас выступают, чтобы весь мир отказался от России, но мир не может из-за нефти и газа. Тогда Украине советуют отказаться от культуры, ведь книжки и картины не едят! Идет поиск возможных путей для изоляции России. Это приветствуется коллективным Западом. Инициаторами должны выступать украинцы, что они с удовольствием делают».

Ранее министр культуры Александр Ткаченко в колонке для издания The Guardian заявил, что считает уместным во время боевых действий бойкотировать русскую культуру.