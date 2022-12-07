Эксперт Танкаев: «Турция пытается заработать на ситуации с затором нефтетанкеров»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2022, 16:07 Антон Николаев,

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТП РФ Рустам Танкаев считает, что Турция пытается перестраховать российские танкеры в своих компаниях, чтобы извлечь прибыль. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«5 декабря была введена верхняя планка цен на российскую нефть. В этом участвовали страны «Большой семерки» и Австралия. Установить верхнюю планку цены очень сложно, нужен рычаг воздействия на покупателей и продавцов. Такой рычаг воздействия - наличие страхования танкеров, которые перевозят российскую нефть. 90% всех страховых свидетельств в мире выдает компания, зарегистрированная в Великобритании. Чтобы Россия могла осуществлять свой суверенитет, нужно перестраховать свои танкеры, чтобы они могли заходить в порты. Тут дело не в том, что страхуется нефть, а страхуется несчастные случаи и проблемы, возникающие в портах. Это должен кто-то оплачивать. В результате имеется вариант страхового полиса, который аналогичен ОСАГО. Порты, в которые заходят танкеры, принадлежат самым разным странам. Для того чтобы вы могли войти в порт, нужно предъявить страховой полис. Чтобы полис приняли в порту, нужно компании, которая выдала документ, иметь на это право, т.е. чтобы она была международно признанной. Такого рода компаний в России нет и ее надо создать. Наша страна пытается решить около пяти лет эту проблему, но, возможно, это связано с тем, что эти пять лет совпали с периодом санкций. У нас страховые платежи при прохождении судов по Северному морскому пути настолько велики, что они съедают все прибыли. Турция решила воспользоваться этой ситуацией. Страна заставляет перестраховать наши танкеры в своих компаниях, чтобы получить прибыль».



Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень.