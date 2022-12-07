Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

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7 декабря 2022, 16:02 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Виктор Лиина, сайт МО РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду присвоил командующему Балтийским флотом Виктору Лиине воинское звание адмирала, а начальнику главного штаба ВКС России Виктору Афзалову – генерал-полковника.

Согласно тексту опубликованного на официальном портале правовой информации указа военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Афзалову Виктору Мусавировичу и Лиине Виктору Николаевичу присваиваются звания генерал-полковника и адмирала соответственно.

Отметим, что Лиина командует Балтийским флотом с 5 октября прошлого года. Ранее он был заместителем начальника Генштаба ВС РФ, а с 2016 по 2019 год служил начальником штаба – первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Афзалов является начальником главного штаба ВКС России. Он командовал армией ВВС и ПВО Восточного военного округа с июля 2017 по август 2018 года.