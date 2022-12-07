Financial Times: Киев заявил о возможности наносить удары по Сибири

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7 декабря 2022, 14:28 Источник: Financial Times

Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

В Киеве угрожают атаками по Сибири. Об этом со ссылкой на свой источник среди украинских властей пишет издание Financial Times.

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», - цитирует газета слова «советника». Как утверждает анонимный источник, такие атаки могут помочь Киеву оказать влияние на территории РФ.

Ранее Washington Post писал о том, что Киев через своего анонимного представителя признал причастность к попыткам атак на российские аэродромы под Курском, Рязанью и Саратовом.