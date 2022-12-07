Financial Times: Киев заявил о возможности наносить удары по Сибири

В Киеве угрожают атаками по Сибири. Об этом со ссылкой на свой источник среди украинских властей пишет издание Financial Times.
«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», - цитирует газета слова «советника». Как утверждает анонимный источник, такие атаки могут помочь Киеву оказать влияние на территории РФ.
Ранее Washington Post писал о том, что Киев через своего анонимного представителя признал причастность к попыткам атак на российские аэродромы под Курском, Рязанью и Саратовом.