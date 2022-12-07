Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности признал, что попытки атак на российские аэродромы осуществил Киев

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7 декабря 2022, 10:42

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Высокопоставленный чиновник с Украины на условиях анонимности признал, что попытки атак на российские аэродромы осуществил Киев. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Washington Post на условиях анонимности признал, что попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском были осуществлены киевским режимом», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, врио руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал, что с февраля на территории республики от войск Украины освободили почти 340 населенных пунктов.