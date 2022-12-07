Пушилин: с февраля в ДНР от войск Украины освобождено почти 340 населенных пунктов

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7 декабря 2022, 09:50 Источник: Telegram-канал ТАСС

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

С февраля на территории Донецкой народной республики от Вооруженных сил Украины освобождено почти 340 населенных пунктов. На это, как информирует ТАСС, указал врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

«Почти 340 населенных пунктов было освобождено в ДНР с февраля текущего года», — процитирован Пушилин в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Также политик отметил, что киевская сторона отправляет большое количество своих военных в направлении Сватова и Кременной.

Как сообщалось ранее в среду, Денис Пушилин сделал заявление о том, что плененные военнослужащие ДНР подвергаются особым издевательствам в западной части Украины.