Путин наградил депутата ДНР Пирогову, погибшую при обстреле Донецка ВСУ, орденом Мужества посмертно

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7 декабря 2022, 10:55

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины, орденом Мужества посмертно. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин наградил погибшую вчера депутата ДНР и волонтера Пирогову орденом Мужества посмертно», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, высокопоставленный чиновник с Украины на условиях анонимности признал, что попытки атак на аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском осуществила киевская сторона.