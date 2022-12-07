Володин об отзыве лицензии у «Дождя» в Латвии: хороших русских для США и Евросоюза не существует

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7 декабря 2022, 08:28

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Хороших русских для Соединенных Штатов и Европейского союза не существует. Так председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал отзыв лицензии у телевизионного канала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) в Латвии.

«Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем “скитальцам” и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале спикера.

Володин добавил, что «хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует».

Ранее в текущем месяце председатель ГД отметил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, машины и самолеты у предпринимателей из России, теперь — арестовывают их самих.