Володин: страны Запада сначала отбирали яхты, виллы, машины и самолеты у российских бизнесменов, теперь — арестовывают их самих

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4 декабря 2022, 10:03

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Страны Запада сначала отбирали яхты, виллы, машины и самолеты у российских предпринимателей, теперь — арестовывают их самих. На это указал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.

«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Володина.

В этой связи спикер напомнил о словах президента Владимира Путина двадцатилетней давности. Глава государства предупреждал, что граждане, хранящие свои активы и деньги за границей, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть данные средства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что посольство Москвы в Лондоне потребовало от властей Соединенного Королевства объяснить причины задержания крупного российского бизнесмена. Предполагается, что речь идет о Михаиле Фридмане.