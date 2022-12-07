Журналист Манукян: логичнее было бы создать трибунал в отношении США, чем России

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7 декабря 2022, 00:41 Источник: Федеральное агентство новостей

Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

Логичнее было бы создать международный трибунал в отношении Соединенных Штатов Америки для расследования их преступлений за последние 30 лет, чем судить Россию. Об этом во время беседы с Федеральным агентством новостей сообщил журналист и блогер Вадим Манукян.

Согласно его словам, проект международного трибунала по Украине, о разработке которого заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, не стоит «выеденного яйца» и за собой ничего не влечет.

Как отметил журналист, забавно слышать призывы к трибуналу от официальных лиц Белого дома, тогда как их страна повсеместно нарушает международное право для реализации собственных интересов.

Манукян добавил, что правильнее было бы провести международное расследование преступлений Вашингтона за последние 30 лет, в процессе которого обнаружатся многочисленные факты правонарушений.