Политолог Дудчак считает, что Украине простят упавшую ракету на территории Молдавии

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6 декабря 2022, 23:47 Источник: Федеральное агентство новостей

MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Молдавия простит Украине упавшую на территорию республики ракету, или вообще замолчит ситуацию. Об этом во время беседы с Федеральным агентством новостей сообщил политолог Александр Дудчак.

Согласно словам эксперта, медийный ход случившемуся дадут только в том случае, если станет достоверно известно, что упавший снаряд принадлежит российской стороне. В любых других случаях власти Молдавии «войдут в положение» Украины и замолчат произошедший инцидент.

Как отмечается, 5 декабря Киев использовал систему ПВО в связи с ударами со стороны Вооруженных сил России по энергетической и военной инфраструктуре страны. После того, как один из снарядов приземлился на территории Молдавии, эксперты идентифицировали по обломкам принадлежность ракеты к комплексу C-300, который украинские военные используют для противовоздушной обороны.