Белый дом: Байден планирует принять участие в следующих президентских выборах

Президент США Джозеф Байден планирует принять участие в следующих президентских выборах и объявит о своем решении в начале 2023 года. Об этом заявила во вторник в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года», - сказала она.
При этом Жан-Пьер заметила, что никакой дополнительной информацией по данному вопросу она не располагает.
Ранее Белый дом уточнил слова Байдена, заявившего о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Оказалось, что американский лидер не имел в виду настоящий момент.