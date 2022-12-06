Белый дом: Байден планирует принять участие в следующих президентских выборах

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6 декабря 2022, 21:54 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis /globallook.com

Президент США Джозеф Байден планирует принять участие в следующих президентских выборах и объявит о своем решении в начале 2023 года. Об этом заявила во вторник в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года», - сказала она.

При этом Жан-Пьер заметила, что никакой дополнительной информацией по данному вопросу она не располагает.

Ранее Белый дом уточнил слова Байдена, заявившего о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Оказалось, что американский лидер не имел в виду настоящий момент.