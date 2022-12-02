Белый дом уточнил слова Байдена о возможных переговорах с Путиным: речь не шла о настоящем моменте

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2 декабря 2022, 21:31 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Президент США Джо Байден, говоря о возможных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, не имел в виду настоящий момент. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Накануне на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном по итогам визита французского президента в США, Джо Байден выразил готовность к диалогу с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к окончанию конфликта в Украине.

«Президент вчера [1 декабря] четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу», - уточнил слова Байдена Кирби.

Американский лидер, по его словам не считает, что пришло время для переговоров по урегулированию ситуации в Украине.