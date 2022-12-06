Дмитрий Медведев предложил продвигать на руководящие посты участвующих в спецоперации активистов

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6 декабря 2022, 21:12

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, политик Дмитрий Медведем предложил «продвигать» людей, которые активно проявляют себя в специальной военной операции, если они сами того пожелают.



Во вторник на встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с волонтерами из «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» обсуждалась дальнейшая поддержка участников СВО и волонтеров, работающих сейчас в зоне боевых действий.

Как отметил Медведев, понятно, что сама по себе адаптация в этом случае - это определенные проблемы, поэтому помощь и поддержка необходимы. «Как и продвижение по линии политических сил таких людей на руководящие позиции. Если, конечно, к тому есть желание и силы», - цитирует политика ТАСС.

Медведев напомнил, что и ранее так поступали, после Великой Отечественной войны люди, которые возвращались с фронта, в конечном итоге заняли все командные позиции в стране.

Он также отметил, что раньше уже так делали, после окончания Великой Отечественной войны, люди с фронта также занимали командные позиции в стране.

По его мнению, это справедливо, так как благодаря нынешней ситуации можно определить кто есть кто.

Медведев призвал участников встречи не сомневаться в том, что сам пишет свои посты в соцсетях, хотя помощники у него тоже имеются.