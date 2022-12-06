Военный эксперт Сивков заявил, что Великобритания модернизировала БПЛА «Стрижи» для атаки на российские аэродромы

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6 декабря 2022, 21:10 Источник: Общественная служба новостей

«Стриж» / Павел Аджигильдяев / https://commons.wikimedia.org

Великобритания модернизировал советские разведывательные беспилотники «Стрижи» для Вооруженных сил Украины, с помощью которых были совершены атаки на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс». Об этом во время беседы с Общественной службой новостей сообщил военный специалист Константин Сивков.

Согласно его словам, в распоряжении ВСУ остались советские БПЛА «Стрижи», которые сами по себе давно не представляют разведывательной ценности и их использовали в качестве крылатых ракет для нападения на российские аэродромы.

При этом, по мнению эксперта, британцы модернизировали беспилотники для украинской стороны, чтобы те могли длительное время летать на высоте и находить цель, двигаясь по определенному маршруту.

Сивков отметил, что специальные службы Великобритании фактически переделали «Стрижей» из разведывательных беспилотных летательных аппаратов в крылатые ракеты с дальностью в тысячу километров.