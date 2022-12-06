Политолог Марков заявил, что Зеленскому безопасно ездить на фронт, а Путину - нет

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 20:59 Источник: Telegram

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российский политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Зеленский может посещать расположенные неподалеку от фронта города, а Владимир Путин — нет. Свои мысли он изложил во вторник у себя в телеграм-канале.

По мнению Маркова, все дело в том, что Зеленский в таких поездках может чувствовать себя в полной безопасности и быть уверенным, что Россия не станет его атаковать.

«Зеленский — это просто марионетка, и его устранение никак не повлияет на силу врага», - заявил политолог. К тому же РФ соблюдает военные законы, по которым высшие официальные деятели государства не могут быть целью. Из этих соображений, ликвидация украинского президента «бесполезна и контрпродуктивна», считает политолог.

Совсем другое дело — российский президент. Его поездка в Донбасс опасна, так как у власти в Украине находятся «террористы», готовые с помощью западной разведки совершить теракт в отношении российского лидера, рассуждает Марков. Плюс ко всему Украина считает Донбасс своей территорией, поэтому подобные действия ее власти сочтут легитимными.

Впрочем, по мнению политолога, Путину нет никакой необходимости ехать на передовую.

«Вот Сталин победил Гитлера и без поездок на фронт. В этом у Сталина надо брать пример», - резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Путин посетит Донбасс «со временем», подчеркнув, что это российская территория.