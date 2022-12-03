Песков: президент Путин со временем посетит Донбасс

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3 декабря 2022, 16:47

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин со временем посетит Донбасс. На это, как передает РИА Новости, в ходе состоявшегося разговора с журналистами указал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации», — процитирован Песков в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер Кремля выступил с заявлением о том, что частичная мобилизация на территории России завершена. По словам Дмитрия Пескова, никаких новых сведений по этому поводу в настоящий момент нет.