Медведев заявил, что сам пишет посты в своих соцсетях: «Только я могу такое сделать»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверяет, что сам пишет свои посты в соцсетях, однако помощники у него тоже имеются. Об этом бывший российский президент рассказал в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России» во вторник.
Отвечая на вопрос, сам ли он пишет свои посты, Медведев ответил вопросом: «У вас есть сомнения?»
Политик признал, что его публикации бывают достаточно резкими.
«Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», - сказал председатель «Единой России».