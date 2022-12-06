Медведев заявил, что сам пишет посты в своих соцсетях: «Только я могу такое сделать»

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6 декабря 2022, 20:01 Источник: ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверяет, что сам пишет свои посты в соцсетях, однако помощники у него тоже имеются. Об этом бывший российский президент рассказал в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России» во вторник.

Отвечая на вопрос, сам ли он пишет свои посты, Медведев ответил вопросом: «У вас есть сомнения?»

Политик признал, что его публикации бывают достаточно резкими.

«Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», - сказал председатель «Единой России».